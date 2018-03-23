بالفيديو.. القبض على المتورطين بـ”واقعة الصباحية” في الكويت

أطاحت الجهات الأمنية في الكويت بالمتورطين في “واقعة الصباحية”، والتي شهدت اعتداء على دورية أمن وقذفها بالحجارة وإجبار قائدها على مغادرة المكان.

وكشف مصدر أمني، بحسب صحيفة “الراي” المحلية، قيام الجهات الأمنية وفور حصول الواقعة أمام صالة أفراح بمطاردة المتورطين الذين رشقوا دورية تابعة للأمن العام بالحجارة وأعاقوا تحركها لتمكين مستهتر مارس هواية (التقحيص) من الهرب.

وأضاف أنه بعد تحريات، تمكن الأمن من الوصول للمركبة وقائدها، كما عثروا على (الوانيت) فيما ما يزال البحث عن قائده الذي لاذ بالفرار مستمرًا.

وأكد المصدر الأمني أن التحقيق مع المتورطين في الواقعة ما زال مستمرًا.

يذكر أن عددًا من الأشخاص كانوا يستعرضون مركباتهم في منطقة الصباحية، وتوجهت دورية للمكان بعد تلقيها بلاغات من مواطنين، إلا أن قائد الدورية فوجئ بوقوف عدد من المتظاهرين أمام الدورية وأعاقوه عن حركته، حيث قاموا بركلها بأرجلهم وقذفوها بالحجارة، وأساءوا لقائدها حتى أجبروه على مغادرة المكان.

وذكر مصدر أمني آنذاك، أن أحد المتجمهرين وثّق الواقعة، حيث ظهر أشخاص يرددون كلمة “الخلا” لرجال الأمن، وسط حالة من الفوضى.