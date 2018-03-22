خليجي يطارد شقيقه ليقتله “دهسًا” في الكويت

حكمت جنايات الكويت، أمس الأربعاء، بسجن مواطن سنة و4 أشهر، لقتله شقيقه دهسًا في منطقة مبارك الكبير.

وفي التفاصيل، وفق صحيفة “الأنباء” المحلية، فإن الواقعة التي وقعت في 15 أغسطس/آب، تعود إلى قيام المجني عليه بجلب صديقه للتوسط مع المتهم (شقيق المجني عليه) لحل خلاف بينهما، ولما فشلت الوساطة أراد المجني عليه وصديقه الانصراف، لكن المتهم لحق بهما بمركبته محاولًا دهس شقيقه، وتمكن من ذلك، على الرغم من صعود المجني عليه الرصيف فرارًا منه، كما تبع صديقه ودهسه وأحدث به إصابات متفرقة.

وكانت المحكمة قد شهدت في جلستها السابقة مثول والدة المتهم، التي توسلت وهي تبكي، قائلة إن ولدها بريء من التهمة، وإنها لا ترغب بخسارته كما خسرت شقيقه.

فيما أكد محامي المتهم، أنه يعتزم استئناف الحكم للمطالبة ببراءة موكله الذي زُجّ به ظلمًا في القضية.

وقال المحامي، إن هناك وجهًا آخر للقضية، حيث أن شجارًا نشب بين المجني عليه (القتيل)، وصديقه، وآخرين، بسبب مطالب مادية، الأمر الذي دفعه للاتصال بشقيقه (المتهم) الذي توجه بمركبته لمساندته، إلا أنه عندما وصل وجده غارقًا بدمائه، وبقربه شباب حاولوا ضربه، فلاذ بالفرار.

وأضاف أن تقرير الطب الشرعي أثبت أن العينات التي تم رفعها من إطار مركبة موكله لا تتطابق مع العينات المرفوعة من جثة شقيقه المجني عليه، الأمر الذي يؤكد براءته من التهمة.