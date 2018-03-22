راكبة ألمانية تجبر طائرة مصرية على الهبوط الاضطراري

اضطرت طائرة مصرية، الخميس، كانت في طريقها من مدينة الغردقة (شرق) إلى برلين للهبوط بمطار القاهرة؛ لإنزال راكبة ألمانية لفظت أنفاسها الأخيرة فوق السحاب فور إقلاع الطائرة.

وقال مصدر طبي في مطار القاهرة إن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد رحلة “فلاي ايجيبت” رقم 3009 المتجهة من مطار الغردقة في طريقها إلى ألمانيا وعلى متنها 172 راكبًا، يطلب فيها السماح بالهبوط اضطراريًا لإنزال جثمان راكبة لفظت أنفاسها الأخيرة فور إقلاع الرحلة.

وأضاف أنه تم السماح للطائرة بالهبوط وتوقيع الكشف الطبي على الراكبة (57 عامًا) تحت إشراف إدارة الحجر الصحي بالمطار؛ حيث تبين وفاتها إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

وأشار إلى أنه تم نقل جثمان الراكبة بمرافقة زوجها بواسطة إحدى سيارات الإسعاف لحين إرسال جثمانها لموطنها.