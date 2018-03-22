ضبط خليجي سرق مركبتين واستبدل لوحاتهما في أبوظبي

ضبطت شرطة أبوظبي شابًا من جنسية خليجية، أقدم على سرقة مركبتين، تركهما صاحباهما في حالة التشغيل وترجلا منهما، في أحد شوارع العاصمة الإماراتية.

وقالت شرطة أبوظبي، في حسابها على موقع “إنستغرام”، اليوم الخميس، إن الشاب (27 عامًا)، انتهز فرصة ترك المركبتين في حالة تشغيل ونزول سائقيها وقام بسرقتهما وتسبب في حوادث مرورية، مشيرة إلى أن السارق وضع لوحات سيارات أخرى على السيارتين المسروقتين ليصعب التعرف عليها من قبل الأجهزة الأمنية.

وأوضح مدير مديرية شرطة العاصمة، العميد أحمد سيف بن زيتون المهيري، أن فريقًا من البحث والتحري كشف ملابسات عملية السرقة، حيث تكثيف الدوريات الأمنية في المناطق التي وقعت فيها العمليتين.

وأضاف أنه تم التوصل إلى المتهم وضبطه بعد عمليات البحث والتحري.

وحذرت شرطة أبوظبي سائقي السيارات من مغبة ترك محرك السيارة يعمل في حالة نزول سائقيها، داعية إلى إغلاقها بإحكام وإيقافها في المواقف المخصصة لها.