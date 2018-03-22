17 قتيلاً على الأقل جراء انحراف حافلة في تايلاند

المصدر: أ ف ب

قُتل 17 شخصًا على الأقل وأصيب عشرات آخرون جراء انحراف حافلة عن طريقها في شمال شرق تايلاند واصطدامها بشجرة، وفق ما ذكرت السلطات الخميس.

وقع الحادث مساء الأربعاء في مقاطعة ناخون راتشاسيما، وكانت الحافلة تقلّ زهاء خمسين شخصًا.

وصرح مسؤول في دائرة الطوارئ الطبية المحلية بأن “عدد القتلى الحالي هو 17، وهناك 33 جريحًا”. وأضاف أن بين الجرحى عشرة أشخاص حالتهم حرجة.

وقال رئيس إدارة الوقاية من الكوارث في ناخون راتشاسيما إن سائق الحافلة فقد السيطرة عليها بينما كانت تسير في اتجاه منحدر، قبل أن تنحرف عن الطريق وتصطدم بشجرة كبيرة.

تُعدّ تايلاند أحد أكثر بلدان العالم التي تقع فيها حوادث سير قاتلة، وفق منظمة الصحة العالمية.