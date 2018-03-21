ورقة “دولار” قد تكشف سر اختفاء طفلة منذ 19 عامًا

عثرت الشرطة الأمريكية على ورقة من فئة دولار، كتب عليها كلمات قد تكشف سر اختفاء طفلة منذ نحو 19 عامًا من أمام منزلها.

وكانت ميكيل بيجز (11 سنة) تنتظر سيارة المثلجات خارج بيتها في بلدة ميسا بولاية أريزونا الأمريكية العام 1999، عندما اختفت ولم يعثر لها على أثر.

وأفادت الشرطة بأن ورقة الدولار، التي عثر عليها الأسبوع الماضي، كتب عليها: “اسمي ميكل بيجز واختطفت من بلدة ميسا ولا أزال حية”.

لكن ما يحير الشرطة أنه تم العثور على ورقة الدولار في مدينة وسكنسون التي تبعد أكثر من 1400 ميل (2200 كلم) عن ميسا، وأن الورقة تم إصدارها العام 2009.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن محقق الشرطة آدم ستروبيل قوله إن اسم ميكيل تم تهجئته خطأ، وإنه تم فتح تحقيق للتأكد من كاتب تلك الكلمات.

وقال: “هناك أمل صغير جدًا لكنه أمر محبط ولا نستطيع عمل الكثير الآن، وقد تكون الفتاة كتبت تلك الكلمات وقد تكون مزحة قاسية من شخص آخر”، مشيرًا إلى أن الشرطة ستواصل التحقيق في هذا الموضوع على أمل كشف سر اختفاء الطفلة.