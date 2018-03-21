فوضى بمسابقة جمال للمتحولين جنسيًا.. والسبب “الغيرة” (صورة وفيديو)

عمت الفوضى فعاليات مسابقة ملكة جمال “غاي كوين أوف كوينز 2018” للمتحولين جنسيًا، وذلك عندما دفعت صاحبة المركز الثاني منافستها من فوق المنصة.

وأظهر الفيديو كريستيان كاريو، المعروفة باسم ليدي، وقد سيطر الغضب عليها بعد الحصول على المركز الثاني، قبل أن تقوم بدفع صاحبة المركز الأول.

ووفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، حاول أحد منظمي المسابقة السير على المنصة باتجاه ليدي ليمنحها وشاح الوصيفة الأولى، قبل أن تلقي به على الأرض احتجاجًا على ذلك.

واتجهت ليدي إلى الفائزة كينيا التي كانت ترتدي ثوبًا أبيض وتحيي الجمهور، وعندما وصلت إليها دفعتها فجأة من على المنصة، لتسقط الملكة على وجهها.

وهرع أفراد الجمهور لمساعدة ملكة الجمال المتوجة حديثًا على النهوض، بينما ابتعدت ليدي عن المنصة بسرعة.

ونُشر الفيديو الدرامي على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تمت مشاهدته أكثر من 60 ألف مرة في يوم واحد فقط.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن المسابقة التي عُقدت في كوينسامي في ولاية دورانجو المكسيكية، تضمنت 3 متسابقات فقط.

وأصيبت كينيا بجروح طفيفة إثر سقوطها، بينما لجأت ليدي إلى الـ “فيسبوك” للاعتذار عن الحادث، وقالت: “أنا أعتذر علانية لكينيا على ما فعلته، وأهنئها على تتويجها في مسابقة “كوين أوف كوينز 2018”.