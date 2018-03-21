دبي.. معلم يخنق طالبًا في وضعية حرجة

فصلت مدرسة في دبي في دولة الإمارات معلمًا أجنبيًا بعد أن اعتدى على طالب في الصف السابع، وتسبب في إصابته بخدوش على وجهه وحالة من الغثيان والاضطراب النفسي، حسب التقرير الطبي للمدرسة.

وكشفت مديرة المدرسة لصحيفة “الإمارات اليوم”، أن الواقعة حدثت في فبراير/شباط الماضي، ونتج عنها فصل المعلم مؤقتًا في انتظار نتائج التحقيق النهائي، مضيفة: “تم إلغاء إقامة المعلّم على الفور، وتسفيره خارج الدولة، فيما عاود الطالب الذي وقع معه الحادث الحضور إلى المدرسة، ووضعه على ما يرام”.

وقالت والدة الطالب، إنها تلقت اتصالًا من والدة طالب آخر وهو زميل ابنها في الصف، أخبرتها أن ابنها تعرض لاعتداء من قبل معلمِه، فتوجهت إلى المدرسة، ووجدت ابنها في العيادة المدرسية، في حالة انهيار، وعندما سألت مسؤولة العيادة أكدت أنه في حالة اضطراب نفسي، فضلًا عن آثار خدوش بسبب عنف المدرس.

بدورها، ذكرت ولية أمر طالبة تدرس مع الطالب الذي وقع عليه الاعتداء: “أخبرتني ابنتي التي وصلت منهارة في ذلك اليوم، بأن زميلها طلب من المعلم السماح له بالذهاب إلى دورة المياه، لكن الأخير رفض، فحاول الطالب فتح الباب دون إذن المعلم، لأنه لم يستطع السيطرة على نفسه، وعندما أمسك المعلم بيد الطالب، حاول الأخير إزاحتها، حتى يتمكن من الخروج، إلا أن المعلم خنقه وضغط بقوة على عنقه، ثم ركض بعض الطلبة والمعلمين إلى الصف لإبعاد المعلم عن الطالب”.