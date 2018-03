رجل يستيقظ بعد يومين من إعلان وفاته في المستشفى (صور وفيديو)

فاجأ مواطن أسترالي أسرته والأطباء باستيقاظه بعد يومين من توقف أجهزة إنعاشه في المستشفى، حيث نُقل بعد الاعتداء عليه أمام مطعم أسماك في مدينة ملبورن.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن بيو شورتيز، أب لثلاثة أطفال يبلغ من العمر 35 عامًا، تعرض لاعتداء وحشي في شارع “دافي” بعد الاحتفال بخطوبة صديقه يوم الـ25 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ودخل في غيبوبة لأكثر من شهر.

وأثناء تحضير والدته وشقيقته للجنازة، بعدما أكد لهما الأطباء عجزهم عن إنقاذ حياته، بدأ شورتيز الاستيقاظ بعد يومين من إيقاف أجهزة الإنعاش.

وعبر الأطباء عن صدمتهم من استيقاظ شورتيز رغم توقعهم وفاته متأثرًا بجراحه والإصابات البالغة في رأسه.

ووصف شورتيز شعوره، قائلًا: “شعرت بدوار فور الاستيقاظ ولم أتذكر سوى القليل من حادث الاعتداء علي، ولعدة أيام لم أعرف ما الذي كنت أفعله، فقط أتذكر المطعم”.

وتابع: “على أي حال، أنا سعيد لعدم تذكري الحادث، فأنا لا أرغب حقًا في تذكره بأي شكل من الأشكال”، ولكنه أشار إلى أن الاعتداء عليه حدث في لمح البصر ودون أي إنذار مسبق.

وأوضح شورتيز لموقع “هيرالد صن” قائلًا: “كانت ليلة جميلة قضيتها مع الأصدقاء متمنيًا خطوبة سعيدة لصديقي، ولا أتذكر سوى انتظارنا سيارة أجرة أمام المطعم”، مؤكدًا أن عودته للحياة ليست صدفة وإنما لسبب ما.

وسمح المستشفى بخروج شورتيز، لاستكمال علاجه في المنزل، إذ يحتاج إلى إعادة تأهيل.

وألقت الشرطة القبض على رجل من مدينة فرانكستون، يُدعى ماثيو ديفريتاس، على خلفية الاعتداء، ومن المقرر مثوله أمام المحكمة يوم الـ5 من أبريل/نيسان المقبل.

