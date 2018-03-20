بالفيديو.. حارس مدرسة بالسعودية يقتل ثعبانًا اختبأ بحقيبة طالبة

أظهر مقطع فيديو متداول اليوم الثلاثاء ثعبانًا مختبئًا داخل حقيبة إحدى الطالبات بمنطقة عسير في المملكة العربية السعودية، بعد أن تسلل على ما يبدو إلى حقيبتها.

ونشرت صحيفة “سبق” المحلية، فيديو يوثق قيام عامل بالمدرسة ومعه سيدة، بدا عليهما الخوف والحذر، بإخراج الثعبان عن بعد، باستخدام عصا، ثم عملا على ضربه بكل قوتهما لقتله.

وتم اكتشاف الثعبان في حقيبة الطالبة، فاستنجدت المعلمات بحارس المدرسة، الذي استطاع تخليص الطالبة من حقيبتها، ثم أخرج الثعبان وقتله.

يذكر أن منطقة قطاع ردوم في تهامة شهران بعسير، والتي شهدت الواقعة، تشتهر بكثرة الزواحف السامة، بسبب طبيعتها.