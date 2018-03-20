مقتل لاعب سيرك بعد قفزة خاطئة أمام الجمهور (فيديو وصور)

أظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط لاعب في سيرك دو سوليه إلى حتفه على خشبة المسرح وسط الجمهور.

توفي اللاعب “يان ارنو” (38 عاما) متأثرًا بجراحه في المستشفى بعد ساعات من الحادث، بينما كان السيرك يقدم عرضه في مدينة “تامبا” بالولايات المتحدة.

بحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، قالت الشركة المنظمة للعرض في بيانها: “بينما كان يؤدي عرض الأشرطة الهوائية، سقط يان ارنو عن ارتفاع كبير إلى خشبة المسرح”.

وأضافت: “تم تفعيل إجراءات الطوارئ على الفور وتم نقل يان إلى أقرب مستشفى، حيث توفي في وقت لاحق إثر إصاباته”.

وفي الفيديو يمكن رؤية أرنو وهو يفقد قبضته على الرباط المستخدم قبل أن يسقط إلى المسرح، أمام الجماهير المصدومة.

ومن جانبه قال المشاهد “بن ريتر”: “فقد أرنو وعيه ولم يتحرك عندما اصطدم بالأرض”.

وفقًا للتقارير، عمل “أرنو” مع “سيرك دو سولي” لمدة 15 عاماً، وصدمت وفاته جميع زملائه، حيث قال دانييل لامار الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة “سيرك دو سولي” للترفيه: “خلال الأيام والأسابيع القادمة، سيكون تركيزنا على دعم عائلة يان وموظفينا، وخاصة فرقة فولتا، فنحن نمر بهذه الأوقات الصعبة معًا”.

شاهد الفيديو..