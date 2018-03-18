سيدة عربية تلقي بنفسها من الطابق الرابع بسبب رفض زوجها هذا الطلب

أقدمت مصرية في العقد الثالث من العمر، اليوم الأحد، على الانتحار، برمي نفسها من الطابق الرابع، لتسقط على الأرض جثة هامدة غارقة في الدماء.

وبدأت الواقعة رسميًا ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة العمرانية في القاهرة، يفيد بسقوط ربة منزل، من الطابق الرابع، لتفارق الحياة على الفور، في ظل وجود زوجها داخل شقة الزوجية.

وانتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تبين من التحريات السرية، وسماع أقوال زوجها، أن خلافًا نشب بينها وبين زوجها؛ بعد رفضه حضورها لدرس ديني في أحد المساجد، حيث اعتادت حضور مثل هذه الدروس في المساجد.

وتبين أن الزوجة أصرت على الحضور، إلا أن زوجها رفض بشدة، ونشبت بينهما مشادات لفظية، انتهت بقيام الزوج بمنعها من النزول لحضور الدرس، ليفاجأ بسقوطها من شرفة الشقة على الأرض.

ونقلت جثة المتوفاة إلى المشرحة؛ لإعداد تقرير طبي بشأن أسباب الوفاة، قبل التصريح من قبل النيابة العامة بدفنها.