أسترالي يزعم العثور على الطائرة الماليزية المفقودة.. فهل انتهى اللغز؟ (صور)

ادّعى خبير أسترالي العثور على طائرة “بوينغ 777-200 إي أر” التابعة للخطوط الجوية الماليزية التي فُقدت منذ العام 2014، بعد تفرغه للبحث عنها بواسطة خرائط غوغل إيرث منذ تاريخ وقوع الحادث.

وانطلقت الرحلة من كوالالمبور في الثامن من شهر مارس عام 2014، وكان من المقرر لها أن تصل للعاصمة الصينية بكين في نفس اليوم، ولكن مركز سوبانغ لمراقبة الحركة الجوية فقد الاتصال مع الطائرة أثناء الرحلة، فيما أكد سلاح البحرية الفيتنامية أن الطائرة تحطمت في خليج تايلاند.

وبلغ عدد ركاب الطائرة المنكوبة 227 راكبًا، بالإضافة إلى 12 شخصًا من طاقمها.

وكانت مجموعة البحث المختصة بتتبع حطام الطائرة أعلنت في العام 2017 عدم التوصل إلى موقعها، حيث تم تشكيل هذه المجموعة من خلال التعاون المشترك بين ماليزيا وأستراليا والصين بتكلفة بلغت 115 مليون جنيه إسترليني.

وعلى الرغم من فشل جهود الدول الثلاث في التوصل إلى موقع حطام الطائرة ادّعى الخبير الأسترالي بيتر ماكمهون، الذي يبلغ من العمر 64 عامًا، نجاحه في العثور على موقع الطائرة المفقودة.

ومن خلال دراسة خرائط غوغل إيرث منذ وقوع الحادث يؤكد بيتر وقوع الطائرة بجزيرة صغيرة شمال موريشيوس.

وتظهر إحدى الصور التي كشف عنها الخبير الأسترالي وجود الطائرة تحت سطح الماء.