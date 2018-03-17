إخلاء أكبر مستشفى عام في ماليزيا بسبب حريق‎

نشب حريق في معهد الطب الشرعي التابع لأكبر مستشفى عام في ماليزيا، اليوم السبت، مما دفع السلطات إلى إجلاء المرضى والموظفين والزوار.

وتسلطت الأضواء على معهد الطب الشرعي في مستشفى كوالالمبور العام الماضي، عندما جرى فيه تشريح جثة كيم جونغ نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية بعد مقتله.

وقالت السلطات: إنه من غير المرجح وجود صلة بين الحريق وهذه القضية.

وأعلنت سلطات المستشفى أن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق، الذي لم يسفر عن سقوط ضحايا.

وأظهرت صور ولقطات فيديو، نُشرت على”تويتر” و”فيسبوك”، موظفي المستشفى وهم يخرجون عشرات المرضى على نقالات وكراسٍ متحركة.

وقالت الطبيبة “نور أكما بنت يوسف، مديرة مستشفى كوالالمبور: “سبب الحريق وحجم الخسائر لا يزالان قيد التحقيق، وسنعلن عن مزيد من المعلومات من حين لآخر”.

وأضافت: من المعتقد أن حريق المستشفى بدأ في المعهد القومي للطب الشرعي، وهو أكبر جهة من نوعها في البلاد.