بالفيديو.. تلفريك “مجنون” يقذف الركاب في الهواء

تسبب عطل فني أصاب تلفريك في أحد المنتجعات الشتوية بجورجيا الجمعة، بإصابة عدة أشخاص بكسور ورضوض، بعد أن بدأ التلفريك بقذف الركاب دون هوادة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقطع فيديو يوثق كيف تسبب الإهمال والخطأ في عربات التلفريك إلى انهيار الرافعة في الاتجاه المعاكس على خط سادزيلي في منتجع غودوري شمال البلاد، فيما أسموه “مفرمة اللحم” حيث تسبب العطل في قذف الركاب.

واستمر المشهد النادر لدقائق عدة، بينما كان من الممكن إيقاف تشغيل التلفريك وتوقفه عن قذف الأشخاص خلال دقيقة أو دقيقتين.

وساهم إدراك بعض الركاب للعطل في تدارك الموقف قبل تعرضهم للارتطام بعربات التلفريك، حيث بادروا بالقفز والتعرض لكسور ورضوض خوفا من الموت المحتم.

وحضر رجال الإسعاف إلى موقع الحادث وعمدوا على إخلاء العالقين وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، المذعورين من حادث نادر حوّل التلفريك إلى مجنون يقذف كل من فيه.