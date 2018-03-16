بالصور.. القبض على “المعدي” أحد أشهر المفحطين في السعودية

ألقت الشرطة السعودية، يوم الجمعة، القبض على أحد أشهر المفحطين في محافظة الخرج، والملقب بـ”المعدي”، وذلك بعد ورود عدة بلاغات تفيد بارتكابه مخالفة التفحيط، مستخدمًا مركبة دون لوحات.

وقالت الشرطة:”إن إحدى دورياتها أوقفت الشاب العشريني بالقوة؛ تنفيذًا لقرار صادر عن قائد دوريات الأمن في المحافظة”، وفقًا لما ذكره موقع “أخبار24” السعودي.

يشار إلى أنه صدّر بحق الشاب السعودي “المعدي” عدة بلاغات أمنية إثر قيامه بتنظيم تجمعات شبابية للمفحطين في محافظة الخرج؛ ما دفع دوريات الشرطة للقيام بعمليات متابعة له، وإلقاء القبض عليه.