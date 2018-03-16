بالفيديو.. إيقاف رجال أمن سخروا من حافلة “نادي الهلال” بالسعودية

أوقفت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية رجال أمن عمدوا إلى إيقاف حافلة نادي الهلال، كما قاموا بالتعليق على محتوياتها بطريقة “غير لائقة”، وفق صحيفة “سبق” المحلية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمن العام إيقاف رجل الأمن الذي عمد لتصوير الحافلة، مبينًا أنه خالف المهام الأمنية التي حددتها الأنظمة واللوائح، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق أقصى العقوبات النظامية بحقهم، تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق قيام رجال أمن بإيقاف الحافلة، حيث علّق أحدهم بقوله: “تم توقيفه بنجاح الآن جار إعطاء مخالفة ان شاء الله، بس والله مادري شو نوع المخالفة..”. في دلالة على ما يبدو على عدم وجود مخالفة صريحة للحافلة.

وبعد دخول مصور المقطع للحافلة، علق بشكل تهكمي على محتوياتها: “لا مسوين تكوة بعد هنا، الظاهر اللي يجيب (جول) هنا مدري شيسوون، طاولة وحركات وشغل وطقطقة، شوف فتحة فوق، يلعن أم الدلع يا شيخ، ماهو باب النصر متكسر (..)”. ثم ضحك ساخرًا، قبل أن يتحدث مع سائقها ويوجه له سؤالًا عن وجهة الحافلة.

فيديو.. .

إيقاف رجال أمن صوروا حافلة نادي #الهلال ، عند مباشرتهم في إيقافها وقيامهم بالتعليق على محتوياتها الداخلية بشكل غير لائق ، وإحالتهم للتحقيق وتطبيق أقصى العقوبات النظامية بحقهم . .#السعودية #الهلال_القادسية – pic.twitter.com/sBJcAHrVIU — أخبار السعودية (@SaudiNews50) March 16, 2018

وأثار تصرف رجال الأمن سجالًا على موقع التواصل “تويتر” من خلال هاشتاغ #رجل_أمن_متعصب_يوقف_باص_الهلال، وانتقد مغرد يدعى “خفايا الليل”: “هذي عقليتنا وهي التصوير بالفاضي والمليان حتى أصبحت بيوتنا وكل شي حولنا مكشوف يتابعه الملايين في السنابات وغيرها والتعدي على خصوصيات الآخرين فمتى نرتقي بعدم فضح أنفسنا وبيوتنا!”.

هذي عقليتنا وهي التصوير بالفاضي والمليان حتى اصبحت بيوتنا وكل شي حولنا مكشوف يتابعه الملايين في السنابات وغيرها والتعدي على خصوصيات الاخرين فمتى نرتقي بعدم فضح انفسنا وبيوتنا!!! #رجل_أمن_متعصب_يوقف_باص_الهلال — ????????خفايا الليل???????? (@khafayaalleil) March 16, 2018

وعلق “عبدالعزيز الغامدي”: “هذي العينات اللي يقابلها المواطن كل يوم ويطلع المواطن هو الغلطان هذا هو قدام خلق الله يقولها وبالفم المليان تم توقيفه بس والله مدري وش أعطيه مخالفة يجب أولًا وقبل أي شي على وزارة الداخلية أن توضح لمنسوبيها بأنهم في خدمة المواطن وليس العكس”.

لكن مغرد تحت اسم “حلم” دافع عن رجل الأمن: “من حق رجل الأمن إيقاف أي سيارة يشتبه فيها وهذا عمله والموضوع أبسط مما تتخيلوا وعادي ممكن بعض الردود تعصب رياضي ورجل الأمن ممكن أخطأ في التصوير فقط”.

فيما أيدت “ريوم القحطاني” بدورها: “طيب عادي إيش المشكلة حب استطلاع عاد الله أكبر حسستوني مصنوعة حافلتهم من ذهب .. جدًا الموضوع ما يستاهل تحقيق وعقوبة”.