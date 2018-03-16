مصري يهاجم مفتشي جمارك في الكويت بسبب طرد مشبوه

دافع مصري مقيم في الكويت بشراسة عن “حبوب” مدرجة في جدول مواد مخدرات، وصلته في طرد بريدي، بعد اكتشاف أمرها من قبل مفتشي الجمارك الكويتية.

وفي التفاصيل، وفق صحيفة “الراي” المحلية، فإن أحد مفتشي الجمارك اشتبه بطرد وصل من دولة أوروبية فأحاله إلى مركز الشرطة، لكي يمر على جهاز كشف المتفجرات والمخدرات، وبإجراء الفحص تبين احتواءه على حبوب بها نسبة عالية من مواد مدرجة في جدول المخدرات، وفي هذه الأثناء حضر صاحب الطرد، حيث اتضح أنه وافد مصري وطالب بتسلمه فرفضوا، الأمر الذي أثار حفيظته فحاول الاعتداء على المفتشين، فحضرت الشرطة واقتادت الوافد المصري لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.