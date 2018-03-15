بالفيديو.. عابثون يكتبون عبارات بذيئة على جدران في السعودية

أقدم أشخاص في أحد أحياء منطقة تبوك في المملكة العربية السعودية على العبث بجدران المنازل، وذلك بكتابة عبارات بذيئة عليها، وأخرى استفزازية كان أبرزها “مبارك البويا الجديدة”.

ووفق صحيفة “صدى” المحلية، فإن كاميرا أحد الأحياء وثَّقت قيام شخصين ليلًا بالاقتراب من جدار، حيث أقدم أحدهما على الكتابة عليه.

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع الفيديو، معبّرين عن استنكارهم من هذه التصرفات، ومطالبين بسرعة القبض على الفاعلين ومعاقبتهم.

ولم يتسنَ لموقع “إرم نيوز” التثبت من صحة المعلومات المتداولة، كما لم يصدر أي بيان رسمي بشأن الواقعة إلى هذه اللحظة.