بالفيديو.. طائرة إسعاف قادمة من قطر تهبط اضطراريًا بمطار طرابزون التركي

قال مسؤول في هيئة الموانئ الجوية بتركيا إنه تقرر إغلاق مطار منطقة طرابزون المطلة على البحر الأسود مؤقتًا اليوم الأربعاء بعد أن طلبت طائرة إسعاف جوي الإذن بالهبوط اضطراريًا.

وأضاف أن الطائرة كانت قادمة من قطر ومتجهة إلى ألمانيا.

#HaberDetay Katar’ın başkenti Doha kentinden kalkan ve Avrupa’da bir kente giden Almanya bayraklı özel ambulans uçak, Trabzon Havaalanı’nda yakıt ikmali yaptı. ????Ambulans uçak Trabzon Havalimanı’na sorunsuz iniş yaptı. Uçağın içindekiler ve hasta tahliye ediliyor. pic.twitter.com/WtUiRJMgQD — Az Önce Oldu (@azonceoldu) March 14, 2018

وبثت قناة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية تغطية على الهواء أظهرت طائرة صغيرة تهبط في مطار طرابزون.

ولم يتضح على الفور من كان على متن الطائرة.