بالفيديو.. طائرة إسعاف قادمة من قطر تهبط اضطراريًا بمطار طرابزون التركي

بالفيديو.. طائرة إسعاف قادمة من قطر تهبط اضطراريًا بمطار طرابزون التركي

المصدر: فريق التحرير

قال مسؤول في هيئة الموانئ الجوية بتركيا إنه تقرر إغلاق مطار منطقة طرابزون المطلة على البحر الأسود مؤقتًا اليوم الأربعاء بعد أن طلبت طائرة إسعاف جوي الإذن بالهبوط اضطراريًا.

وأضاف أن الطائرة كانت قادمة من قطر ومتجهة إلى ألمانيا.

وبثت قناة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية تغطية على الهواء أظهرت طائرة صغيرة تهبط في مطار طرابزون.

ولم يتضح على الفور من كان على متن الطائرة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً