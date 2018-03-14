كويتية تهدد بتفجير نفسها أمام البورصة لهذا السبب (فيديو وصور)

أقدمت سيدة (أكدت أنها كويتية) على الجلوس أمام مقر البورصة في الكويت والتهديد عبر لافتة كتب عليها “لا تقترب مني وإلا ستنفجر معي”.

وحملت المرأة أمام البورصة لافتة كتب عليها تفصيلًا: “لا تقترب مني وإلا ستنفجر معي، إذا كانت لديك أم أو أخت أو زوجة أو ابنة كويتية بادر بتصويري وانشر قضيتي للعالم، أنا كويتية؟ نعم. إذا أنا عاهرة بحكم قانون الكويت” لافتة إلى أن اسمها “نورة الشمري”.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الشرطة النسائية سيطرت على المرأة التي هددت بتفجير نفسها، وكشفت سبب تصرفها، حيث قالت: “أصحاب الشقق يرفضون تسكيني والسبب أني مطلقة”، لافتة إلى أن المرأة أقدمت على فعلتها للفت النظر إلى قضيتها.

فيما تداول نشطاء معلومات عن أن وزارة الشؤون الاجتماعية قطعت راتب المرأة الشهري الذي كانت تحصل عليه كمعونة بعد طلاقها.

وتبين أنها لا تحمل أي مواد متفجرة، فيما تمت إحالتها للتحقيق من قبل رجال الأمن.

استنفار أمني بالقرب من بورصة #الكويت لحمل مواطنة لافتة كتب عليها: لا تقترب مني وإلا ستنفجر معي . pic.twitter.com/9J50aJgz4D — المجلس ???????? (@Almajlliss) March 14, 2018