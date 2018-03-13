مصرع 8 إيرانيين وإصابة العشرات في “مهرجان النار”

أعلنت منظمة الطوارئ الإيرانية، مساء الثلاثاء، أن 8 أشخاص لقوا مصرعهم، نتيجة مشاركتهم في “مهرجان النار” التقليدي؛ الذي يقام ليلة الأربعاء الأخير من السنة الإيرانية قبل عيد النوروز، الذي يبدأ مع حلول الربيع في 20 آذار/مارس من كل عام.

وقالت المنظمة، في بيان صحفي مقتضب نشرته وكالة أنباء “ألف نيوز”، إنها “سجلت وفاة 8 أشخاص أغلبهم من الشباب في عموم المدن، نتيجة استخدام المفرقعات والألعاب النارية المحظورة”.

وشهدت المدن الإيرانية انتشارًا واسعًا لقوات الأمن ترافقها قوات التعبئة (البسيج) الذراع العسكرية للحرس الثوري، منعًا لإحياء هذه المناسبة، وخوفًا من تحولها إلى مظاهرات ضد النظام كما دعت لها المعارضة الإيرانية في الخارج.

واعتقلت القوات الأمنية في العاصمة طهران، ثمانية شبان من بائعي المفرقعات النارية المحظورة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، مشيرة إلى إصابة أحد رجال الشرطة بجروح أثناء قذفه بالمفرقعات من قبل بعض المحتفلين.

هذا وقد انتشرت سيارات الإسعاف والفرق الطبية في المدن الكبرى، لمعالجة حالات الإصابة بالحرق نتيجة المفرقعات والألعاب النارية، حيث تحولت شوارع المدن إلى ما يشبه ساحات الحروب.

وأحصت السلطات الإيرانية العام الماضي مقتل نحو 30 شخصًا، في حين أصيب نحو 382 بجروح، نتيجة استخدام المفرقعات النارية.