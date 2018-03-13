موظفو سفارة بالكويت يعتدون على مصري بآلات حادة

اعتدى دبلوماسي ومجموعة عاملين في إحدى السفارات في دولة الكويت بالضرب المبرح على وافد مصري يعمل مستشارًا قانونيًا.

وكشف مصدر أمني، وفق صحيفة “الأنباء” المحلية، أن خلافًا وقع نتيجة سوء تفاهم بين المستشار القانوني وهو وافد مصري (أمريكي الجنسية)، ودبلوماسي، داخل مبنى السفارة ومجموعة من العاملين بها.

وبعد الشجار بين الوافد وموظفي السفارة، تمكن الوافد من الاتصال بالنجدة فهرعت إحدى الدوريات وسيارة إسعاف وحاولوا الدخول، لكن العاملين بالسفارة تجمهروا غاضبين وحاولوا منعهم في البداية، لكن بعد مفاوضات نجح رجال الأمن والإسعاف بنقل المستشار المصري إلى سيارة الإسعاف التي ما إن تحركت حتى هاجمها موظفو وعمال السفارة المتجمهرون، واعتدوا على الوافد المصري بآلات حادة وأحدثوا به إصابات متفرقة وجروحًا عميقة رغم محاولات رجال الأمن إنقاذه، وبعد انتهاء عاملي السفارة من اعتدائهم لاذوا بالفرار إلى داخلها، فيما نقل المصاب إلى المستشفى.