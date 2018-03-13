بالفيديو.. سرقة قائد سيارة سعودي والاعتداء عليه

أظهر مقطع فيديو جرى تداوله، اليوم الثلاثاء، لحظة اعتداء شخصين على شاب بضربه وسرقته، فيما حاول الأخير مقاومتهما دون أن يتمكن من ذلك.

ووثقت كاميرا مراقبة لأحد المنازل في حي النسيم بمحافظة جدة، لحظة توقف شاب بسيارته أمام منزل فيما اعترضته سيارة أخرى وترجل منها شخصان وحاصره أحدهما عند باب السائق، بحسب وسائل إعلام محلية.

وعندما ترجل قائد السيارة منها، قام الشابان بالاشتباك معه، بينما كان ثالث يجلس في سيارة المعتدين ثم ترجل منها وهو يحمل عصا غليظة، فيما قال صوت شخص عبر مقطع الفيديو “معاه قطلة”، حيث تعمد حامل العصا ضرب الشاب وإيذاءه، وأثناء محاولة الأخير الهرب سقطت ساعة يده على إحدى الدرجات أمام المنزل فالتقطها حامل العصا، ثم حاول الشاب لاحقًا توثيق رقم السيارة، فقام أحد المعتدين بثنيها حتى لا يتمكن من ذلك.

وكشفت وسائل الإعلام المحلية، أن المضاربة بدأت حين طلب الشاب من المعتدين الابتعاد عن الطريق، حيث كانت مركبتهم متوقفة وسط الطريق، ونزل منها شخص ثم تحدثوا معًا لفترة طويلة، فأطلق الشاب بوق سيارته لتنبيههم، ثم توجه بعدها إلى منزله القريب من الموقع؛ لكنه فوجئ بمداهمتهم. فيما أوردت الصفحة الإخبارية “السعودية اليوم” أن الشاب الذي واجه المعتدين سعودي الجنسية.

ولم يرد أي بيان رسمي بشأن الواقعة حتى اللحظة.