عملية إنقاذ مذهلة لطفل بعد السقوط في بئر عمقها 35 مترًا (فيديو)

أظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عملية إنقاذ مذهلة دامت يومين لسحب طفل يبلغ من العمر 5 أعوام بعد أن سقط في بئر عمقها 35 مترًا.

تم استدعاء الجيش وفريق الإغاثة من الكوارث الوطني للمساعدة في عملية إنقاذ الطفل بمجرد إدراك حجم المهمة الشاقة.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية تضمنت عملية الإنقاذ المذهلة التي انتهت بنجاح أخيرًا في الساعة 10:30 مساء يوم الأحد حفر الفريق حفرة عمقها 13 مترًا موازية للبئر للوصول إلى الصبي في مدينة “مادهيا براديش” بالهند.

على الرغم من بقائه عالقًا مدة يومين تعاون الصبي “روشان سينغ” (5 أعوام) بشجاعة مع رجال الإنقاذ عندما جاءوا لمساعدته.

ووفقًا للتقارير كان الصبي يلعب مع أصدقائه في فترة ما بعد الظهر عندما وقع في بئر قطرها 10 بوصات، والذي لم يكن مغطى بغطاء معدني.

ومن جانبهم كشف رجال الإنقاذ أنه من حسن الحظ أن الصبي علق على عمق 11 مترًا، ولم ينزلق للقاع حيث كان من المستحيل إنقاذه.

وبعد عملية الإنقاذ الطويلة والشاقة حيث صادف الفريق صخورًا كان من الصعب اختراقها تمكن الفريق المختص من الوصول إلى الصبي في النهاية وسحبه إلى بر الأمان.

وفي الفيديو يمكن رؤية الصبي يخرج بسلام من البئر وسط الهتاف والاحتفال قبل نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية.