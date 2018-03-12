إيران تعلن العثور على الصندوق الأسود للطائرة التركية المنكوبة (صور)

عثرت السلطات الإيرانية، ليل الأحد الاثنين، على الصندوق الأسود للطائرة التركية الخاصة التي تحطمت فوق مدينة شهر كرد، جنوب غرب إيران، بعدما اصطدمت بجبل.

وقال المساعد الأمني والسياسي لمحافظة جهارمحال وبختياري، جعفر مرداني، “لقد تم التأكد اليوم من العثور على الصندوق الأسود للطائرة التركية الخاصة، التي تحطمت في مرتفعات بمدينة شهر كرد”، مضيفًا “تم نقل الصندوق الأسود بواسطة طائرة مروحية”.

وتابع مرداني ” تم العثور على 10 جثث لضحايا الطائرة التركية التي سقطت أمس بمساعدة مروحيات”، وفق ما نشرته وكالة أنباء الطلبة “إيسنا”.

وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت، أن صعوبات تواجه فرق البحث للعثور على الصندوق الأسود بسبب الأحوال الجوية.

وسقطت الطائرة التركية التي كانت تقل ابنة رجل الأعمال التركي حسين باشاران، مينا باشاران و7 من صديقاتها، إذ لقين حتفهن مع باقي ركاب الطائرة جميعاً خلال الحادث.

وأعلن المدير العام للتحقيق في حوادث الطائرات الإيراني “فرماندار كيا”، الأحد أن “الطائرة المنكوبة تابعة للخطوط الجوية التركية (VIP) من طراز CL60 وعلى متنها 11 راكبًا”.