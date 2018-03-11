مطاردة جنونية بالسيارات بين خليجيتين تنتهي بمحاولة قتل

في مطاردة مثيرة بين امرأتين كويتيتين بمنطقة مخيمات الدائري السابع كلٌّ بسيارتها، بدت أشبه بأحد أفلام هوليوود، انتهت الواقعة بتبادل السيدتين الاتهامات بالدهس ومحاولة القتل.

وأفادت التحقيقات الأولية، بأن السيدتين استخدمتا مركبتين في محاولة خطرة لتصفية حسابات، في الوقت الذي قدمت فيه كل منهما على حدة، تقارير طبية عن حالتهما الصحية.

ولدى فتح تحقيق بالحادثة الغريبة من نوعها على المجتمع الكويتي، تبين أن “مواطنة في الأربعينات من عمرها تسكن بمنطقة الدوحة، تقدمت ببلاغ إلى الجهات الأمنية ادعت من خلاله بأن مواطنة أخرى دخلت للمخيم، بصحبة شخص لا تعرفه على متن مركبة، إذ اصطدمت بمطبخ المخيم الأمر الذي دعاها إلى الهروب والاستنجاد بالمخيمات القريبة، فيما هربت المدّعى عليها والرجل الذي كان برفقتها في المركبة”.

وحسب صحيفة “الأنباء” المحلية، ذكرت التحقيقات أنه “خلال حضور إحدى دوريات الأمن إلى موقع الحادث للتحقيق، اصطدمت المدعية بالمدّعى عليها في حين أحضرتا تقريرين طبيين بالإصابات التي لحقت بهما”.

وفي السياق، تقدم أحد عناصر الأجهزة الأمنية ببلاغ أفاد فيه بأنه “خلال وصول الدورية إلى موقع الحادث للتحقيق، قامت المدّعى عليها بالتلفظ بألفاظ نابية عليه وعلى زميله، واتهمتْهما بأنهما يجاملان المدّعية ورفضت إعطاءهما إثباتاتها”.