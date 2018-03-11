والد الطفل السعودي المجبر على التدخين يوضح تفاصيل الفيديو المثير للجدل

كشف والد طفل سعودي الذي ظهر برفقة شخص في مقطع فيديو يجبره على التدخين، أن الشخص الذي ظهر مع طفله هو ابن عمه، مبينًا أنه أراد تخويف صغيره من عادة التدخين وليس إجباره عليها.

وكان ناشطون تداولوا مقطع فيديو، يُظهر رجلًا يقوم بتقديم سيجارة لطفل يجلس على حجره ويدفعه للتدخين، وما أن استنشق الطفل دخان السيجارة حتى شعر بضيق بالتنفس؛ ما دفع الرجل وآخرين لم يظهروا إلى الضحك.

وقال والد الطفل راكان الفلاح، إن ابن عمه كان يحاول تخويف طفله من التدخين خصوصًا أن ابنه وعمره 3 أعوام لديه عادة سيئة وهي أخذ السجائر من الأرض، وأعقابها وأكلها، وأحيانًا محاولة تقليد المدخنين.

وأضاف، أنهم حاولوا بضع مرات منع صغيره من محاولة تقليد المدخنين، ولكن دون جدوى؛ ما اضطر ابن عمه لمحاولة تخويفه “بسيجارة شاعلة” ليرتدع عن الدخان، وفق ما نشرته صحيفة “عكاظ” السعودية.

وقالت الشرطة بالمنطقة الشرقية، إنها ألقت القبض على الشخص بعد تحديد هويته تم رصده بوسائل التواصل الاجتماعي في مقطع فيديو ظهر برفقة الطفل وهو يجبره على التدخين.