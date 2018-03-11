غضب في جامعة الإسكندرية بعد رصد كاميرات تراقب دورات المياه (فيديو)

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، عبر برنامج “العاشرة مساء” على فضائية “دريم” المصرية، صورة تكشف وجود كاميرات مراقبة سرية داخل دورات مياه الطلبة والطالبات بكلية الصيدلة في جامعة الإسكندرية.

وسخر أحد الطلاب، في مداخلة هاتفية على فضائية “دريم”، من تركيب تلك الكاميرات، قائلًا: “من الأفضل أن أقضي حاجتي بجانب حائط، بدلًا من دخول الحمام”، متسائلًا: “إدارة الكلية وضعت كاميرات داخل دورة مياه الطالبات ليه؟”.

وأكد الطالب، أن إدارة الكلية أصدرت تعليمات واضحة حذرت فيها الطلبة من التحدث في وسائل الإعلام، معترضًا على ذلك الأمر، واعتبره انتهاكًا لحرياتهم الشخصية، ولا يليق داخل الجامعات المصرية.

فيما ردت عميد كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية، الدكتورة خديجة أحمد إسماعيل، على الواقعة، بقولها إن كاميرات المراقبة الموجودة داخل أروقة حمامات الطلبة والطالبات موجهة على مدخل الباب للتعرف على الداخل والخارج.

وأضافت “إسماعيل” في بيان صادر عن الكلية، أنه تم وضع كاميرات المراقبة نظرًا لحدوث العديد من السرقات داخل دورات المياه، ما يتسبب في تعطيلها، موضحة أن الشاشات الخاصة بالكاميرات لمراقبة الحمامات موجودة داخل مكتب عميدة الكلية ولا يطلع عليها أحد غيرها.