طلال بن سعد الشهراني”بوسعد” .. منقذ “فتاة أبها” يصبح بطلا في السعودية

تحوّل السعودي طلال سعد الشهراني، إلى بطل بعد أن جازف بحياته من أجل انقاذ فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا من الخطف في مدينة “أبها” جنوب المملكة.

ووقعت الحادثة قبل يومين، عندما اشتبه الشهراني بسيارة يحاول سائقها اقناع طالبة بالركوب معه، وقد بدت عليه علامات القلق والتوتر.

واستطاع السائق اقناع الطالبة، غير أن الموقف كان مشبوهًا بالنسبة للشهراني فقرر متابعة السيارة ليتبين بعد ذلك أن الفتاة تعرضت للخطف.

وأصر الشهراني على انقاذ الطالبة، وقد سُمع صوته وهو يقول في مقطع الفيديو الذي صوره لتوثيق الحادثة “والله ما يروح وأنا بو سعد”، في إشارة إلى أنه لن يترك الجاني ينجو بفعلته.

وقال الشهراني إنه “أحس بشيء مريب، وفضّل مراقبة الموقف، ولاحظ بأن الخاطف سلك طريق الحزام الدائري بمدينة أبها، متجهًا نحو عقبة ضلع الرابطة بين أبها وجازان”.

وأضاف أنه لاحظ أثناء مطاردته للسيارة الخاطفة الطالبة وهي تحاول أن تستغيث عبر نافذة المركبة الخلفية.

وأبلغ الشهراني الدوريات الأمنية، ليتم إجبار سيارة الخاطف بعد ذلك على التوقف، حينها خرجت الفتاة من المركبة فورًا، ليهرب الخاطف نحو أبها، إلا أن الشهراني قاد رجال الأمن، إلى القبض عليه.

وانتشر الوسم #طلال_الشهراني_ينقذ_فتاه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد انتشار مقطع الفيديو، حيث وصفه الكثير من مستخدمي الموقع بـ “الشجاع” و”البطل”.

وذكر حساب يدعى ” كود شهران” التهنئة للشهراني قائلًا: “تتقدم قبائل كود شهران بالشكر والتقدير لفارس كود شهران / طلال سعد الكودي الشهراني لانقاذ طالبة عسير من الاختطاف”.

وأضاف “فعلك يابو سعد يرفع الراس وينومس ربعك ، انت مطلق وربعك مطاليق، نرفع لك الراية البيضاء ، جملتنا بين القبايل تستاهل التكريم #طلال_الشهراني_ينقذ_فتاة”.

تتقدم قبائل كود شهران بالشكر والتقدير لفارس كود شهران / طلال سعد الكودي الشهراني لانقاذ طالبة عسير من الاختطاف ، فعلك يابو سعد يرفع الراس وينومس ربعك ، انت مطلق وربعك مطاليق ، نرفع لك الراية البيضاء ، جملتنا بين القبايل تستاهل التكريم #طلال_الشهراني_ينقذ_فتاة#عسير pic.twitter.com/5CMlR7fU9K — كود شهران (@kaoodshahran) March 9, 2018

فيما ذكر حساب آخر يدعى ” نائف سعيد آل مشحن” أن “آل مشحن كود شهران يتقدمون بالشكر والتقدير لصبي الخفاجي طلال سعد الشهراني على علمه الغانم والغير مستغرب من الرجال الابطال اهل الحميا ، بيض الله وجهك يابو سعد وتستاهل التكريم نيابة عنهم”.

آل مشحن كود شهران يتقدمون بالشكر والتقدير لصبي الخفاجي طلال سعد الشهراني على علمه الغانم والغير مستغرب من الرجال الابطال اهل الحميا ، بيض الله وجهك يابو سعد وتستاهل التكريم نيابة عنهم / نائف سعيد سعود بن مشحن الكودي #طلال_الشهراني_ينقذ_فتاه — نائف سعيد آل مشحن (@naifsaeedsaud) March 10, 2018

وقال آخر في تغريدة على “تويتر”: “ونعم ياابو سعد مروئتك ونخوتك ماخلنك توقف وتتفرج أو تصرف النظر وتقول لايعنيني عفيه عليك فعلك غانم وكسبت الأجر والناموس”.

#طلال_الشهراني_ينقذ_فتاه

كفو وسبعه انعام بالشهراني

هو وربعه ولا يستغرب هذا

الامر منه هو واللي مثله

يستحق الشكر والتقدير من الجميع

ويجب تكريمه وهذا اقل مايقدم له

.

الامر الأهم والمهم

حن في أمن وامان والحمدلله

بس الحرص واجب

المهستر مجود والمريض والجاهل

فالحذر واجب من ينتبه

. pic.twitter.com/vakQB2Gbnn — ✨ماهو ضروري تعرفون ✨ (@xnn_lbo) March 9, 2018

ودعا آخر إلى دعم الشهراني وقال “أتمنى من الشركات والمؤسسات التفاعل مع هذا البطل وأنا مواطن عادي وبسيط وعلى قد حالي أعلن بتبرعي بمبلغ ٥٠٠ ريال لمساعدة طلال في إصلاح سيارته من التلفيات جراء الحادث”.

اتمنى من الشركات والمؤسسات التفاعل مع هذا البطل وانا مواطن عادي وبسيط وعلى قد حالي اعلن بتبرعي بمبلغ ٥٠٠ ريال لمساعدة طلال في إصلاح سيارته من التلفيات جراء الحادث . تكفون نبغى تفاعل #طلال_الشهراني_ينقذ_فتاه — جابر الثوعي (@53_4596) March 10, 2018

وكان عدد كبير من النشطاء على “تويتر” تناقلوا الفيديو الذي بثه الشهراني في توثيق لعملية المطاردة للسيارة الخاطفة مشيدين بموقفه البطولي والاستثنائي.

وتقديرًا لموقف البطل الشهراني كرَّم مدير شرطة عسير اللواء صالح القرزعي، المواطن طلال بن سعد الشهراني، تقديرًا لمساهمته مع رجال الأمن في إنقاذ فتاة من الاختطاف.