توزيع مساعدات رمضان ينقلب إلى حدث مأساوي في أفغانستان‎‎

قال مسؤول في قطاع الصحة في باكستان إن 11 شخصا قُتلوا في تدافع أثناء توزيع مساعدات غذائية في مدينة كراتشي جنوب البلاد اليوم الجمعة.

ويعد هذا الحادث واحدا من عدة حوادث مماثلة وقعت في الأسابيع القليلة الماضية مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وقالت الشرطة إن القتلى من بينهم 5 نساء و3 أطفال، كما تم نقل 5 إلى المستشفى بعد الواقعة التي حدثت في موقع لتوزيع المساعدات تديره منظمة خيرية.

ويتجمع آلاف الباكستانيين في مراكز لتوزيع الطحين (الدقيق) المنتشرة في جميع أنحاء البلاد والتي أنشأتها الحكومة ضمن جهودها للتخفيف من وطأة التضخم الذي تجاوز 30% وهو أعلى مستوى له منذ 50 عاما.