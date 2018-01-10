بالفيديو.. وفاة 5 أشخاص في حريق بمكة

بالفيديو.. وفاة 5 أشخاص في حريق بمكة

المصدر: فريق التحرير

شب حريق فجر اليوم الأربعاء، في منزل شعبي بحي الشرائع بمدينة مكة، إذ اشتعلت النار في مجموعة أخشاب وأثاث مستخدم في فناء المنزل.

ونجم عن الحادث وفاة 5 أشخاص، وإصابة 5 آخرين باختناق.

وانتشر الحريق بسرعة بسبب تطاير أجزاء من الأشياء المشتعلة على المنازل المجاورة نتيجة الرياح القوية.

وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق.

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