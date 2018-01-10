بالفيديو.. وفاة 5 أشخاص في حريق بمكة

شب حريق فجر اليوم الأربعاء، في منزل شعبي بحي الشرائع بمدينة مكة، إذ اشتعلت النار في مجموعة أخشاب وأثاث مستخدم في فناء المنزل.
ونجم عن الحادث وفاة 5 أشخاص، وإصابة 5 آخرين باختناق.
أخمد مدني #العاصمة_المقدسة حريقاً اندلع في منزل شعبي نجم عنه وفاة 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين باختناق، رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته. pic.twitter.com/CXCPE5V0yb
— الدفاع المدني (@SaudiDCD) January 10, 2018
وانتشر الحريق بسرعة بسبب تطاير أجزاء من الأشياء المشتعلة على المنازل المجاورة نتيجة الرياح القوية.
وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق.
حريق مقابل الحرس الوطني ف جعرانه بمكه المكرمه.#مكه_المكرمه@SaudiNews50 pic.twitter.com/WCYJFIzmBx
— ماجد المالكي???????? (@m_a_j_i_d1) January 10, 2018