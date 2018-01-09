اندلاع حريق في طائرة سودانية متجهة إلى الإمارات ونجاة ركابها

أعلن مسؤول سوداني اليوم الثلاثاء، نجاة 103 من ركاب طائرة كانت متجهة من مطار الخرطوم الدولي، إلى مطار الشارقة في الإمارات، إثر حريق اندلع في قمرة القيادة بعد دقائق من الإقلاع.

وقال المتحدث باسم مطار الخرطوم، محمد المهدي عبدون، لوكالة أنباء السودان الرسمية، “تعرضت طائرة الخطوط الجوية العربية (الخطوط السودانية/ حكومية) المتجهة إلى مطار الشارقة في دولة الإمارات، لحريق داخل الكابينة بعد مرور دقائق من إقلاعها من مطار الخرطوم”.

وأضاف أن قائد الطائرة “أبلغ سلطات مطار الخرطوم بنشوب حريق، وتمت السيطرة عليه بوساطة طاقم الطائرة فى الجو، وبعدها هبطت الطائرة بسلام في مطار الخرطوم، وتم إنزال جميع الركاب البالغ عددهم 103 ركاب”.

وتابع “قامت الوحدات المختصة في المطار (إدارات التحقيقات والأدلة الجنائية، وأمن الطيران والدفاع المدنى) بمباشرة إجراءاتها لمعرفة أسباب الحريق، ثم عاودت الطائرة رحلتها إلى مطار الشارقة”.

ولم يعلن المسوؤل السوداني سبب اندلاع الحريق في قمرة القيادة.