إيران.. العثور على شاب من الأحواز منتحرًا بسبب “البطالة” (صورة)

أقدم شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، اليوم الثلاثاء، على الانتحار في مدينة ماهشهر التابعة لمحافظة خوزستان جنوب إيران، بسبب “البطالة”، بحسب ما أفادت تقارير اليوم الثلاثاء.

ونشرت قنوات إيرانية عبر تطبيق “تلغرام” صورة للشاب الأحوازي الذي قالت إنه من سكان قرية طالقاني التابعة لمدينة ماهشهر، وإنه انتحر احتجاجًا على البطالة.

وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت في وقت سابق أن “وحيد حيدري، وسينا قنبري، ومحسن عادلي، وجميعهم من الشباب أقدموا على الانتحار داخل السجون خوفًا من التعذيب”.

ويرى خبراء أن اضطراب الاقتصاد الإيراني، وارتفاع الأسعار، وعدم وجود آفاق مستقبل أفضل أمام الشباب، وخيبات الأمل العميقة، هي من بين الأسباب الرئيسة للانتحار في البلاد.

وتتواصل في عدة مناطق إيرانية احتجاجات شعبية اندلعت في 28 ديسمبر/كانون أول، وبدأت بمطالبات لتحسين الوضع المعيشي، وسرعان ما أطلقت مطالب سياسية، ورفعت شعارات مناهضة للحكومة.