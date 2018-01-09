بالصور.. طلاب مدرسة بالسعودية يؤدون امتحاناتهم بقاعة غمرتها المياه

اضطر طلاب إحدى مدارس محافظة الصامطة جنوب جازان في المملكة العربية السعودية إلى تأدية اختبارات الفصل الدراسي الأول، اليوم الثلاثاء، داخل قاعات اختبار غمرتها مياه الأمطار، وسط تصاعد مخاوف بحدوث تماس كهربائي.

وكشفت صور تم التقاطها لصالات الاختبارات، حال الطلاب والمعلمين مع مياه الأمطار التي غمرت الأرضيات، بعد أمطار شهدتها المحافظة فجر اليوم، أدت إلى غمر قاعات المدرسة بعد تسريبات من تمديدات تصريف مياه الأمطار من سطح المدرسة، بحسب صحيفة “سبق” المحلية.

وأوضحت مصادر، أن عددًا من أولياء الأمور طالبوا بضرورة إجراء صيانة بالمدرسة التي تم إنشاؤها قبل 36 عامًا؛ خشية تعرض أبنائهم لتماس كهربائي.

وانتقد بعض أهالي جازان عدم الاهتمام الحكومي بمنطقتهم، معتبرين أن ما جرى بهذه المدرسة لو كان جرى بمدينة أخرى مثل الرياض، للقي اهتمامًا أكبر.