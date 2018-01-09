بالفيديو.. شجار عنيف باللكمات بين فتيات لكسب إعجاب شاب

نشب شجار عنيف بين فتيات مراهقات بسبب شاب، عند مدخل سينما بضاحية بارتليت في ولاية تينيسي الأمريكية.

وأوضح مصور مقطع فيديو الحادث لقناة “فوكس 13” الأمريكية، أنه تفاجأ بشجار عنيف جدًا بين فتيات على مدخل سينما “هوليوود 20″ سببه كسب إعجاب مراهق.

وأوضحت لقطات الفيديو، ركل الفتيات لبعضهن البعض وشد شعور بعضهن وسط صراخ وفوضى عارمة.

وعندما لم يجد عمال دار السينما جدوى من مطالبة الفتيات بالمغادرة فورًا، اتصلوا بالشرطة لتتولى الأمر.

وبحسب شاهد عيان، فإن الشرطة استخدمت رذاذ الفلفل لتهدئة الوضع بين المراهقات.

كما رفع شاهد العيان كريستوفر كينغ، مقطعي فيديو على حسابه بموقع “فيسبوك”، معلقًا: “شيء جنوني أن لا تستطيع الذهاب إلى أي مكان دون مقابلة أناس يتقاتلون.”

ورأى آدم هدسون، من سكان الولاية في حواره مع القناة:”الآباء لا يقلقون على أبنائهم، لذا أصبح العالم كما نراه اليوم.”