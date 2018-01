بالفيديو.. حريق في برج ترامب بنيويورك

قالت إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك الأمريكية اليوم الاثنين إن رجال الإطفاء استجابوا لبلاغ في الصباح الباكر عن نشوب حريق أدى إلى إصابة شخصين في برج ترامب بوسط مانهاتن

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن وقت اندلاع الحريق.

وذكرت شبكة (إن.بي.سي نيوز) على تويتر أن رجال الإطفاء سيطروا على الحريق فيما يبدو.

وقالت شبكة (سي.بي.إس نيوز) إن الحريق شب قبيل السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (الظهيرة بتوقيت غرينتش) قرب سطح البرج المؤلف من 68 طابقا.

والبرج كان مقر الإقامة الرئيسي لترامب قبل انتخابه رئيسا قبل نحو عام.

