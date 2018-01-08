مروحية أمريكية تهبط اضطراريًا في أرض فندق ياباني

هبطت طائرة هليكوبتر عسكرية أمريكية اضطراريًا في أرض فندق في جزيرة أوكيناوا اليابانية، يوم الإثنين، في أحدث واقعة ضمن سلسلة وقائع حدثت لطائرات عسكرية أمريكية أججت المعارضة الشعبية للوجود الأمريكي في اليابان.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن طاقم الطائرة الهليكوبتر هبط بها اضطراريًا بعد أن أضاء لديهم مؤشر تحذيري، وبثت لقطات تظهر الهليكوبتر مستقرة على الأرض.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

ويتزايد الاستياء بين سكان جزيرة أوكيناوا الواقعة جنوب اليابان، إذ يتذمرون مما يعتبرونه عبئًا غير ضروري لدعم وجود الجيش الأمريكي في البلاد.

ومن بين الوقائع التي حدثت مؤخرًا، هبوط طائرة نقل هليكوبتر تابعة لمشاة البحرية الأمريكية اضطراريَا في شاطئ في أوكيناوا، يوم السبت، بسبب عطل فني. وقبل ذلك سقطت نافذة زجاجية من طائرة عسكرية في ملعب مدرسة في الجزيرة.

وتستضيف أوكيناوا -التي تحظى بموقع إستراتيجي على حافة بحر الصين الشرقي، وظلت تحت الاحتلال الأمريكي حتى عام 1972- نحو 30 ألف جندي أمريكي يعيشون ويعملون في قواعد عسكرية تغطي خمس مساحة الجزيرة.