بالفيديو والصور.. تفاصيل جديدة حول العثور على “رضيعة” ملقاة في أحد شوارع السعودية

كشف الشاب الذي عثر على طفلة رضيعة حديثة الولادة ملفوفة بملابس نظيفة وبجوارها رضاعة على رصيف أحد الشوارع في المملكة العربية السعودية، تفاصيل جديدة بشأن الواقعة.

وقال الشاب الذي يدعى محمد الشهراني، إنه عثر على الرضيعة قبل نحو 3 أشهر وتحديدًا في الـ6 من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، في حديثة الحج بمكة المكرمة.

وأوضح، وفق صحيفة “المواطن” المحلية، إنه بعد انتهائه من صلاة الجمعة دخل بطريق الخطأ أحد الشوارع المؤدية لحي الحج، فاستوقفه عامل نظافة وأخبره عن وجود طفل صغير في الحديقة، حيث تبين أنها طفلة حديثة الولادة.

وأضاف أنه قام بإبلاغ الجهات الأمنية التي حضرت ووجهت له بعض الأسئلة، قبل أن تسلم الطفلة إلى مستشفى للكشف عليها. فيما لم يبين الشهراني إذا تم التوصل لذوي الطفلة أم لا.

وأظهر مقطع فيديو الشاب مع أحد العمال الوافدين، وهو يسألهم عن الطفل، فيما سمع صوت امرأة تطلب من الشاب أن يكشف الغطاء عن وجه الطفل كي يتمكن من التنفس.

وكان عمال في الحديقة قد عثروا على شيء ملفوف في ملابس بيضاء على الرصيف، وتبين لهم أنه طفل حديث الولادة.