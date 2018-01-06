مصر.. الطب الشرعي يكشف حقيقة وفاة الشاب “عفروتو”

نفت مصلحة الطب الشرعي في مصر ما تردد خلال الساعات الماضية حول سبب وفاة الشاب محمد عفروتو، الذي قضى، أمس الجمعة، بقسم المقطم شرقي القاهرة، نتيجة التعذيب.

وقال رئيس مصلحة الطب الشرعي، الدكتور هشام عبدالحميد، إن المصلحة سلمت، ظهر اليوم السبت، التقرير النهائي لتشريح جثمان الشاب “عفروتو” إلى النيابة العامة، لافتًا إلى أن المصلحة لم تُرجع في تقريرها سبب الوفاة إلى التعذيب.

وأضاف عبدالحميد في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، أن تقرير وفاة “عفروتو” أثبت وجود نزيف داخلي في البطن وتهتك حاد في الطحال.

وأشار إلى أن المصلحة ليست الجهة المعنية بالتحقيق في سبب الوفاة، لكنها معنية فقط بكتابة تقريرها الطبي عن الحالة التي توفي عليها، مشيرًا إلى أنه “لا توجد آثار تعذيب خارجي على جثمان الشاب”.

وكانت تقارير صحفية مصرية قد أرجعت، على لسان مصادر بمصلحة الطب الشرعي، سبب وفاة “عفروتو” إلى تعرضه للتعذيب.

وشهد محيط قسم المقطم، في وقت مبكر من اليوم السبت، تظاهر المئات من أقارب وأصدقاء وأهالي “عفروتو”؛ بعد أن اتهموا الشرطة بقتل ابنهم، وأشعل المتظاهرون النيران في سيارتين للشرطة أمام القسم.

وألقت الشرطة القبض على عدد من المتظاهرين، الذين نسبت إليهم النيابة تهم: التجمهر وحرق سيارتي شرطة ومقاومة السلطات، ومحاولة اقتحام قسم شرطة المقطم وحيازة مولوتوف.