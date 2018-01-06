الأمن السعودي يعتقل رجلًا حاول إحراق محطة وقود بمكة

أعلنت قوات الأمن السعودية، اليوم السبت، اعتقال شخص حاول إحراق محطة للوقود، في منطقة مكة المكرمة، أمس الجمعة، قبل أن يلوذ بالفرار.

وبحسب حساب الأمن العام السعودي، على تويتر، “قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن الجهة المختصة بشرطة العاصمة استطاعت تحديد هوية المتهم والقبض عليه في وقت وجيز”.

وبحسب المتحدث “اتضح أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالته، للنيابة العامة”.

ورصدت كاميرا مراقبة في إحدى محطات الوقود، في المملكة العربية السعودية، أمس الجمعة، شخصًا مجهولًا يتعمّد إشعال النار بالمحطة، ثم يفر هاربًا من المكان.

وأظهرت الكاميرا الشخص المعني يقترب من المحطة ويقوم عبر مضخة الوقود بسكب البنزين حولها على الأرض، ومن ثم أخرج “ولاعة” وحاول إشعال النار فيها، وهرب من المكان.