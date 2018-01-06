لحظات مرعبة.. شاهد اشتعال طائرة ركاب في مطار تورنتو (فيديو)

لحظات من الرعب والفزع عاشها ركاب طائرة بمطار بيرسون تورنتو الكندي، بعد اشتعال النيران في جناحها عقب اصطدامها بأخرى على المدرج.

ونقلت صحيفة “ميرور” البريطانية عن مسؤولي المطار قولهم: إن طائرة اصطدمت بطائرة أخرى قادمة أثناء انتظارها دخول الموقف.

ونشر شاهد عيان يُدعى “ستيفن بيلفورد”، كان على متن طائرة “ويستفلايت”، مقطع فيديو لخروج النيران من جناح الطائرة وسط صراخ المسافرين.

بعد ذلك هرع الركاب للخروج من الطائرة، في حين استجابت خدمات الإطفاء والطوارئ للحادث سريعًا في تمام الساعة السادسة وتسع عشرة دقيقة مساء أمس الجمعة بالتوقيت المحلي.

وأعلن المتحدث باسم مجلس سلامة النقل، منظم النقل الكندي، توجه فريق إلى المطار لبدء التحقيق في الحادث.

شاهد الفيديو..