مريض يهرب من المستشفى.. بـ”سيارة إسعاف”

هرب مريض من مستشفى أدخل إليه للمعالجة من إصابات عدة تعرض لها في حادث سير، بعدما أقدم على سرقة سيارة إسعاف، بحسب المستشفى في غراتس جنوب النمسا.

ويرجح أن يكون الرجل الذي ضاق ذرعًا لعدم تمكنه من تمضية أعياد نهاية السنة في منزله قد تمكن من الإفلات من العاملين في المستشفى، بعدما ارتدى معطفًا قبل أن يصعد إلى سيارة إسعاف للعودة إلى منزله، على ما أوضح متحدث باسم المستشفى.

وذهل أقاربه لرؤيته في حين أنه لا يزال يحتاج إلى عناية طويلة الأمد، فأبلغوا المستشفى على الفور والذي أرسل سيارة إسعاف أخرى لإعادة المريض الهارب.