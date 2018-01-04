“العاصفة القنبلة” تضرب مناطق بأمريكا.. وإعلان حالة الطوارئ في نيويورك (صور)

أعلن حاكم نيويورك، أندرو كومو، الخميس، حالة الطوارئ في الولاية جراء عاصفة مصحوبة بتساقط الثلوج، تضرب شمال شرقي الولايات المتحدة منذ نحو أسبوع.

ونتيجة لـ”العاصفة القنبلة”، كما أطلق عليها، جرى إغلاق المدارس والمؤسسات العامة، وسط تحذيرات للمواطنين بعدم مغادرة منازلهم، إلا عند الضرورة.

وتسببت الأحوال الجوية السيئة بانقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المواطنين، في الساحل الشمال الشرقي، بفعل الرياح العاتية والثلوج الغزيرة.

كما تم إلغاء أكثر من 3 آلاف رحلة جوية، وتوقيف الرحلات في مطار جون إف كينيدي بنيويورك.

ولقي 17 شخصًا مصرعهم، في الأيام السبعة الأخيرة، جراء موجة البرد الشديدة التي ضربت الولايات المتحدة.