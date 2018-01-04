شهامة سعودي توقعه في “ورطة” مع وافد يمني

أدخل حب الشهامة مواطنًا سعوديًا في ورطة، بعد أن سلّم وافدًا يمنيًا هوية والدته؛ كي يتمكن الوافد من علاج والدته المريضة دون أن يدفع الأجر، مخالفًا القانون المطبق في السعودية.

وقام اليمني بإدخال والدته المستشفى بهوية أم المواطن، لكن الوالدة ما لبثت أن توفيت داخل المستشفى بعد أن تم تسجيلها ببيانات هوية المواطنة، ما أدخل ذوي الأم اليمنية والسعودي، الذي سلمه هوية والدته، في ورطة، خوفًا من النظام بعد اكتشاف الواقعة.

وفي التفاصيل، قال المتحدث الرسمي لصحة الطائف، عبدالهادي الربيعي، في تصريح لصحيفة “سبق” المحلية، إن أحد الأشخاص حضر لقسم الطوارئ برفقة مريضة ذكر أنها والدته وقدم هويتها السعودية، فتم إدخالها المستشفى لكن وافتها المنية لاحقًا، بينما سُجلت بيانات المتوفاة وفقًا لما هو مدون في إثبات الهوية المقدمة وبيانات الدخول، وبحكم ارتباط نظام المستشفى بنظام وزارة الداخلية والأحوال المدنية أسقطت نظامًا بحكم وفاتها لإصدار شهادة الوفاة.

وتابع أنه بعد إبلاغ ذويها لتسلم الجثة اعتذروا وأبلغوا أن هناك خطأ في اسم المتوفاة، وتبين أن البيانات التي قدمها المرافق تعود لجارتهم التي على قيد الحياة، حيث رغب الجيران في مساعدتهم للحصول على العلاج مجانًا، نظرًا لكون المتوفاة وأسرتها من الأجانب ويخضعون لنظام العلاج بمقابل مادي.

وتم تحويل القضية للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في حين تم تسليم الجثة لذويها.