اعتقال امرأة في ألمانيا عثر على طفلين ميتين في ثلاجتها

اعتقل أفراد من الشرطة الألمانية صباح اليوم الخميس، امرأة تبلغ من العمر 46 عامًا، وذلك بعد عثورهم على طفلين ميتين داخل ثلاجتها.

ووفقًا لصحيفة “أفنينغ ستارد” البريطانية، فإن الحادثة البشعة وقعت في بلدة بيندورف في ولاية ساكسونيا أنهالت الألمانية، حيث ترجح السلطات هناك أن الأطفال ماتوا منذ فترة.

وذكرت الشرطة أنها تلقت إشارة ليلة الثلاثاء بوجود طفل ميت في المنطقة، وعندما توجهت للمكان اكتشفت وجود طفلين.

واظهرت التحقيقات الأولية، أن المرأة التي لم يكشف عن اسمها، لديها ابن وابنة آخران بالغان.

ومن المُقرر أن يخضع كلا الطفلين لعملية تشريح الجثث لتحديد كيفية وفاتهما.