نمر أسود ينهش رجلًا حتى الموت في حديقة حيوان روسية (فيديو وصور)

في حادث مروع تقشعر له الأبدان، هاجم نمر أسود رجلًا حتى الموت في حديقة حيوان بروسيا.

وتم العثور على جثة الضحية مغطاة بالدماء داخل قفص الحيوان المفترس.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، انقض القط الكبير المدعو “ميلان” على رقبة الرجل الأوكراني المسكين وعقرها بمجرد أن فتح له القفص.

وهرب النمر من خلال الباب المفتوح، بعد قتل الضحية البالغ من العمر 25 عامًا، ولكن تم إمساكه بعد ساعات من البحث.

وتُظهر إحدى الصور، التي التُقطت في موقع الحادث، جثة الرجل مغطاة بالدماء في القفص، بينما تستعرض صورة أخرى الحيوان صاحب الهجوم المميت.

ومن المثير للاهتمام أن التقارير الأولية ذكرت أن القتيل كان حارسًا، ولكن مالك حديقة الحيوان المليونير “سيرجي كنياجينيشيف” نفى ذلك، مدعيًا أن الرجل كان زائرًا من أوكرانيا، ولم يكن من المفترض أن يدخل القفص، ولكنه لم يوضح لماذا كان الرجل يرتدي زي حارس عندما قُتل.

وألقى “سيرجي” باللوم على الضحية ورفض إعدام النمر، وبينما كانت السلطات تشرّح الجثة بحثًا عن تفسير، ادعى “سيرجي” أن الرجل كان مخمورًا.

وقال السكان بقرية “أوبنوفلني ترود” في منطقة إسترا بموسكو، إن الحديقة الخاصة لم تشهد حوادث سابقة من هذا النوع.

وتحقق الآن “لجنة التحقيق” التي تتعامل مع الجرائم الخطيرة في روسيا، في الحادث، وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة: “يبدو أن الرجل أراد إطعام الحيوان والنمر هاجمه عندما دخل القفص”.