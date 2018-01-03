حريق يطال منزل هيلاري وبيل كلينتون في نيويورك

أكدت شرطة نيويورك، الأربعاء، وقوع حريق في منزل المرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون وزوجها الرئيس الأسبق بيل كلينتون، الواقع في مدينة Chappaqua الواقعة شمال نيويورك.

وأفادت المصادر الأمنية أن الحريق وقع في المنزل القديم رقم 15 الذي عاشت فيه هيلاري 20 عامًا، قبل أن تنتقل إلى منزلها الجديد الذي اشترته مقابل 1.7 مليون دولار في العام 1999.

وأوضحت أن الحريق وقع في إحدى غرف النوم في المنزل، الذي بُني في العام 1889، ويضم 5 غرف نوم، وتبلغ مساحته أكثر من 5،232 قدم مربع، ويوجد به بركة تمتد على مساحة 1.1 فدان.

وذكرت قناة “abcnews” الإخبارية الأمريكية أن الحريق كان بسيطًا، وتمت السيطرة عليه، ولم تقع أية إصابات بشرية، وما تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق.