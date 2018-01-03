بالفيديو.. أم مغربية تنقذ ابنها الشرطي من الانتحار

هدد شرطي مغربي اليوم الأربعاء بالانتحار، بعدما وقف على حافة سطح مبنى ولاية الأمن بمدينة مراكش، ولم يتمكن زملاؤه ولا الأخصائية النفسية من إقناعه بالعدول عن قراره الخطير، إلا أن حضور والديه أنقذ حياته، خاصة والدته التي تمكنت من التأثير عليه.

وتم نقل الشرطي بعد ذلك مباشرة إلى قسم الأمراض العقلية والعصبية بالمستشفى الجامعي بمراكش، حيث ظهرت عليه علامات الاضطراب النفسي.

وعند سؤال الأب عن سبب ما قام به ولده، اكتفى برد وجيز: “المغرب كله مشاكل”، بينما التزمت الأم الصمت وتفادت التحدث إلى الصحفيين.

وذكرت مصادر مقربة من الشرطي أنه اتخذ قراره بسبب ضغوطات العمل، ومباشرة بعد شجار مع رئيسه حول موضوع الترقية.

وكان يعمل ضمن فرقة الشرطة السياحية، قبل أن يتم إلحاقه بمصلحة ثانية في مقاطعة النخيل.

وتم فتح تحقيق في الموضوع للإلمام بالأسباب الحقيقية وراء الواقعة.