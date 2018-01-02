لانشغالها بالهاتف.. بتر ساق سيدة أثناء دخولها مصعدًا كهربائيًا (فيديو)

تعرضت سيدة صينية لحادث أليم فقدت فيه ساقها بسبب انشغالها بتصفح الهاتف المحمول، بينما كانت تستعد لدخول مصعد كهربائي في إحدى البنايات.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مقطع فيديو للحظة بتر المصعد الكهربائي ساق السيدة أثناء دخولها وهي تنظر في هاتفها المحمول، ما تسبب في عدم انتباهها لخطوتها وإغلاق الأبواب.

وأظهر مقطع الفيديو لحظة وقوع السيدة على أرضية المصعد الكهربائي وقد علقت ساقها بين الأبواب قبل انطلاق المصعد فجأة.

وأشارت الصحيفة إلى نجاة سيدة أخرى من الحادث المروع بعدما تراجعت عن دخول المصعد في الوقت نفسه مع الضحية، لافتةً إلى مرور المصعد بعد ذلك بـ3 طوابق قبل توقفه.

ورجحت الصحيفة بتر ساق السيدة من منطقة أسفل الركبة بالكامل، موضحةً أن الحادث وقع يوم 21 من شهر حزيران/يونيو الماضي، ولكن نشر المسؤولون مقطع الفيديو مؤخرًا.